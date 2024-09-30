第一三共ヘルスケアは10月〜11月の出荷分から、ドリンク剤「ルル滋養シリーズ」の価格を改定し、最大121円値上げすると発表した。「ルル滋養内服液」と「ルル滋養液」は399円から495円に、「ルル滋養液DX」と「ルル滋養内服液ゴールド」は627円から748円に引き上げる。原材料価格などの高騰による影響で「企業努力の範囲を超える状況」として値上げに踏み切る。