斎藤前知事の失職を受けて行われる兵庫県知事選の投開票日が11月17日に決まりました。兵庫県知事選について県選挙管理委員会は10月31日（木）に告示、11月17日（日）に投開票で実施すると発表しました。県議会の不信任決議を受け、斎藤元彦前知事（46）は今月30日午前0時で失職しました。知事が不在の間は副知事が「職務代理者」を務めます。11月17日投開票の知事選には斎藤前知事がすでに出馬の意向を示しているほか、