元AKB48でタレントの武藤十夢（29）、女優の篠田麻里子（38）が30日、都内で行われた「武藤十夢アクト広報就任発表イベント」に出席した。この記事の写真を見るサイバーセキュリティー事業を行う「アクト」の“広報担当”に就任した武藤は、「（オファーは）うれしかったです。16歳からAKB48で活動していたので、会社に入ったことが今までなくて。初めての会社員にとてもワクワクしています！」と意気込んだ。イベントでは特大の