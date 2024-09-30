9月29日、庄司智春（品川庄司）がInstagramを更新した。【写真】個性爆発のツインテールヘアSHOTを公開庄司は、自身のInstagramアカウントにて、「NHKラジオらじらー！で 人生初のツインテールになりました。」と綴ると、髪をツインテールに結び、カメラを見つめる写真を公開。この投稿に対し、ファンからは「似合ってる」「笑えました」「パーマがいい感じにオシャレ感だしてる」「娘さん顔出ししたのかと思った」「可愛いじゃん