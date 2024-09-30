元TBSアナウンサーの山本里菜（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。MCを務める「おはリナ！」（月〜金曜午前7時）の初回放送を終え、オフショットを公開した。山本は「『おはリナ！』初回放送ご覧いただきありがとうございましたなんとか無事に初日を終えられてホッとしています笠井さんが隣にいてくださり安心したなぁ！また来てくれると嬉しいですっ明日も朝7：00〜よろしくお願いします」とつづり、ゲスト出演した元