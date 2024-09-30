フリーアナウンサーでフランス在住の中村江里子が30日、自身のアメブロを更新。結婚記念日を祝う夫婦旅行で夫婦旅行の宿泊先でアクシデントが起きたことを明かした。この日、中村は毎年恒例となった結婚記念日前後の夫婦旅行について触れ、ここ数年はイタリアを訪れていると報告。今回は車での旅行だったといい「私たちの車を業者さんにお願いをしてローマまで持ってきていただき、空港でピックアップして移動をスタートさせました