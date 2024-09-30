料理研究家の桜井奈々が30日に自身のアメブロを更新。娘の脳波検査の結果を報告した。この日、桜井は「まさかの脳波の結果」というタイトルでブログを更新し、娘が先週末に脳波検査を受けたことを報告。「本当は薬 減量したかったのですが、、てんかん波、、まさかの悪化」と検査結果を明かした。続けて、娘について「幸い日常で発作は相変わらず起きていませんが」と述べつつ「しぶどいな」とコメント。「とりあえず薬 チェンジす