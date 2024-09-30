デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開しているプロダクトブランド「PLOTTER（プロッター）」から好評発売中の「レザーバインダー」「リスシオ」、「ホースヘアーII」、「シュリンク」に新たにミニ5サイズが加わり、既に同サイズを発売中の「プエブロ」、「ブライドル」と合わせ、全シリーズでの展開となる。