YouTubeは、10月19日と20日、「YouTube Anime Weekend」を開催する。2024年の話題作、劇場版作品などがそれぞれのYouTubeチャンネルでプレミア公開される。 再生リストの詳細は今後、あらためて発表される。今回「Anime Weekend」の開催が発表されたことにあわせて、作品リストも公開された。なお、テレビアニメシリーズは全話ではなく、一部エピソードが配信される。 作品リスト あたしンち MF