オーストリア国民議会の総選挙が行われ、ナチスの元党員らが設立し、反移民政策を掲げる極右政党が初めて第1党になることが確実となりました。選挙管理委員会によりますと、極右政党の「自由党」の得票率が29.2％、ネハンマー首相率いる中道右派の「国民党」が26.5％となり、自由党が初の第1党になることが確実となりました。しかし過半数には届かなかったことから、連立協議が今後の焦点となります。1950年代にナチスの元党員らが