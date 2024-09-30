秋の全国交通安全運動最終日のきょう（30日）は、全国で「交通事故死ゼロ」を目指す日です。山口県警は登下校の時間帯に合わせ、山口県内各地の通学路で交通取り締まりを行いました。このうち、山口市の宮野小学校付近の通学路では、午前7時半から山口警察署の警察官など8人が車両の通行禁止や一時停止違反などを取り締まりました。県警によりますと、県内ではことしに入り、先月（8月）末までに交通事故でケガをした子どもは92人