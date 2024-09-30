鉄道車両の車輪・車軸（輪軸）取り付け作業を巡って数値改ざんや基準の逸脱が相次いで判明した問題で、国土交通省は３０日、緊急点検の対象となった国内１５６の鉄道事業者などのうち、使用車両に圧力値の改ざんが確認されたのは５０事業者に上ったと明らかにした。