東京六大学野球リーグは30日、神宮球場で第3週の3回戦2試合が行われ、早大と明大がともに2勝1分けで勝ち点2とした。早大は四回に前田の2ランで先制。六、八回にも加点し、法大を5―2で破った。明大は延長十回、木本が勝ち越しのソロ本塁打を放ち、慶大に2―1で競り勝った。