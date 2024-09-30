警察署から現れたショートカットの女。面識のない男女2人を刃物で切り付け殺害しようとした現行犯で逮捕された小高英里容疑者（32）です。事件が明らかになったのは、28日の午後10時過ぎ。被害に遭った男女の部屋にいた親族からの「近隣トラブルで女性が刃物を所持している」という110番でした。通報を受け警察官が部屋に駆けつけると、23歳の男女が血を流していたということです。事件当日、小高容疑者を取り押さえたという住人は