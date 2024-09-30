「心の赴くままに生きる勇気をくれるグループ」として誕生した5人組ボーイズグループ。その名は、「無限に広がる青空」という意味が込められたWILD BLUE（ワイルド ブルー）。1st Digital Single「WILD BLUE」に続き、9月27日には2nd Digital Single「First Light」をリリース。今勢いが止まらない注目のグループです。1st Digital Single「WILD BLUE」に続き、2nd Digital Single「First Light」をリリース〈山下幸輝〉ジャケット