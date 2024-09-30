10月1日（火）は、北海道から九州では晴れる所が多いでしょう。ただ、台風17号が伊豆諸島付近から関東の東海上に進む影響で、北日本の太平洋側や関東では雲が広がりやすく、所によりにわか雨や雷雨がある見込みです。伊豆諸島では雷を伴った激しい雨の降る所もあるでしょう。また、九州北部では前線が近づく影響で夜には雨の降る所がありそうです。沖縄はくもりや雨となり、激しい雷雨となる所もある見込みです。最高気温は、平年