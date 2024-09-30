元モーニング娘。の辻希美（３７）の第１子長女、希空（のあ）さん（１６）が２９日、ＴｉｋＴｏｋを更新。お揃いコーデで母娘コラボの動画を公開した。９月１８日に開設してから１１日連続、１２本目の動画。フォロワー数は３３万を超えている。「グダグダすぎる笑＃０７＃おすすめ＃ｆｙｐ＃高二＃親子＃ａｎｇｅｃｈａｒｍｅ」と投稿したのは、辻がプロデュースするブランド「ＡｎｇｅＣｈａｒｍｅ」のキティちゃ