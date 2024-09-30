韓国のソウル西部地裁は27日、酒を飲んで電動スクーターを運転した罪に問われていた人気グループ「BTS」のSUGA（31）に対し、検察側の求刑通り罰金1500万ウォン（約160万円）の略式命令を出した。30日に法曹関係者が同日に明らかにしたもので、同日、韓国の聯合ニュースが報じた。100年以上“猛暑日知らずの街”今年も「エアコンは使っていない」移住の相談は約2倍さらに、夏でもサウナが味わえる“涼しい街”も略式命令は、比較