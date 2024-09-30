BLACKPINK・ジェニーが謎の写真を公開した。【写真】「圧巻…」ジェニーの“インナーウェア姿”ジェニーは9月30日、自身のインスタグラムを更新。「my」と短く綴り、写真を投稿した。公開された写真でジェニーは、見事にくびれた腰のラインを披露。骨盤付近には「Mantra」（マントラ）と刻まれており、目を引く。（写真＝ジェニーInstagram）「Mantra」は仏教やヒンドゥー教で祈祷や瞑想をする際に唱える呪文のこと。一種の秘密の