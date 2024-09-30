【女子旅プレス＝2024/09/30】ニュージーランド航空は、海外旅行経験者300人を対象にアンケートを実施し、“旅先で一度は叶えてみたい夢”ランキングベスト10を発表した。【写真】上野樹里＆佐野勇斗、ニュージーランドの魅力語る◆“旅先で一度は叶えてみたい夢”1位は？本調査では、全国の海外旅行経験者（3年に1度以上の頻度で海外旅行をしている方）合計300人を対象にアンケートを実施。最も回答が集まったランキング1位は「日