子どものかわいいしぐさにはつい「キュン」としてしまいますが、どうしてもかわいいに没頭できない瞬間もあるものです。子どもに食事を食べさせていた つつみみ▶︎双子育児漫画(@marukyun.twins)さん。甘えてくる子どもが、かわいくて仕方がありませんが、子どもの食べている食材を見てついわれに返ってしまいます。さてその食材とは…？ ©marukyun.twins ©marukyun.twins ©ma