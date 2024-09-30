グラビアアイドルのくりえみが29日(日)、Xを更新。セクシーさマシマシのAI水着ショットを公開した。【別カット1点】くりえみのまんまるバストに見惚れる“素肌×ベスト”ショットフェチ感たっぷりなグラビアカットを公開し、多くの人の心を掴んでいる"SNSのフェチ天使"くりえみ。自分を学習させたAIグラビアの写真集を発売したことでも話題を呼んでいる。くりえみは29日(日)、「好きな人、RT」とXを更新。砂時計の極上ボディライン