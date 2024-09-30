◆パ・リーグソフトバンク―オリックス（３０日・みずほペイペイドーム福岡）オリックス・田嶋大樹投手が、１０月１日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム福岡）に先発することが決まった。９月２０日のソフトバンク戦（みずほペイペイドーム福岡）から中１０日で、シーズン最終登板となる予定。「あまり結果に左右されず、ケガなく終われればいい」と小さくうなずいた。ここまで２０試合で６勝８敗、防御率３・３６・自