大相撲の第８１回全日本力士選士権が３０日に東京・両国国技館で開催され、大関・琴桜（佐渡ケ嶽）が初優勝した。決勝では新大関・大の里（二所ノ関）を寄り切った。１９２５年（大正１４年）に第１回が開催された歴史ある大会。歴代優勝者には双葉山、大鵬、北の湖、千代の富士、貴乃花、白鵬ら名横綱が名を連ねるが、祖父で元横綱の琴桜は優勝経験がない。２代目・琴桜が“祖父超え”を果たし、「琴桜の名前が入れられたとい