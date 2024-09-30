【プラレール リアルクラス トワイライトエクスプレス】 【プラレール リアルクラス 201系通勤電車(JR西日本･ウグイス)】 11月23日 発売予定 価格：各7,700円 タカラトミーは、鉄道玩具「プラレール リアルクラス トワイライトエクスプレス」、「プラレール リアルクラス 201系通勤電車(JR西日本･ウグイス)