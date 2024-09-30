岡山リベッツ 卓球Tリーグ・岡山リベッツは29日、琉球と対戦。 第1マッチのダブルスで勝利すると、第2マッチのシングルス。エース丹羽孝希が危なげなく勝利し、王手をかけると、第3マッチでは吉山が3対0のストレート勝ち。 悲願の優勝へ、開幕4試合で3勝1敗と、いい滑り出しを見せています！【岡山リベッツ3‐1琉球アスティーダ】