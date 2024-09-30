【MLB】ロッキーズ 1−2 ドジャース（9月29日・日本時間30日／デンバー）【映像】大谷の“サイン”で魂のヘッスラ…笑撃の瞬間ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場。8回の第4打席でライト前ヒットを放ち、一、二塁とすると、ダブルスチール成功で今季59個目の盗塁を成功させた。直前に二塁上のベテランに“走れよ”と煽っているようにも見えたことから解説も「煽り運転のよう」と苦笑いする場面