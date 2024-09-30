旧優生保護法問題の全面的な解決を目指し、開かれた基本合意書の調印式＝30日午後、東京都千代田区旧優生保護法下の強制不妊手術を巡り、訴訟の原告側と政府は30日、再発防止のための第三者検証や、偏見差別の根絶に向けた協議の場の設置を柱とした恒久対策に関する基本合意書を締結した。全ての被害者への補償が実現するよう相談窓口の整備などによる周知徹底も盛り込んだ。旧法を憲法違反とした7月の最高裁判決を受け、双方