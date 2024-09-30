大相撲「第８１回全日本力士選士権」（３０日、両国国技館）幕内トーナメントは、大関琴桜（佐渡ケ嶽）が決勝で新大関大の里を寄り切って、大会初優勝を飾った。１回戦で湘南乃海、２回戦で欧勝馬、３回戦で若元春、準決勝で竜電を、いずれも寄り切って決勝へ。最後も右四つ左上手を引いての力強い寄りで俵を割らせた。歴代優勝者には横綱、大関らの名がずらりと並ぶが、祖父で横綱の先代はこの大会を制したことがなかった