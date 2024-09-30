太陽光発電施設で銅線が盗まれるなど、金属類の窃盗事件が相次いでいることを受け、警察庁は買い取り業者の規制強化などを話し合う有識者会議をスタートさせました。檜垣重臣生活安全局長「検討会においては、盗品の流通防止や犯行に使用される道具に関する法規制の在り方なども含めた金属盗対策についてご検討頂きたい」警察庁によりますと、太陽光発電施設の銅線を狙った窃盗は今年6月までで4161件、道路の側溝のふたや水道