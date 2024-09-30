9月29日の『光る君へ』現在放送中の吉高由里子さん主演・大河ドラマ『光る君へ』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。第37回の「波紋」が9月29日に放送され、話題になっています。＊以下、9月29日放送内容のネタバレを含みます。中宮・彰子（見上愛さん）が一条天皇（塩野瑛久さん）の皇子を出産し、まひろと道長（柄本佑さん）は喜びを分かち合う。そんな二人の親密さがうわさになる中、彰子がまひろの書いた物語を冊子にして天皇へ