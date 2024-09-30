今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『【料理】サクサクホロホロ！お手軽スノーボールクッキーをフランと咲夜が作ってみたようです【ゆっくり実況】』という紅魔館kitchenさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）あ、お姉さまにはあの後ちゃんと謝って一緒にクッキー食べて仲直りしたよ！！！Bｙフランドール【料理】サクサクホロホロ！お手軽スノーボールクッキーをフランと咲夜が作ってみたようです【ゆっ