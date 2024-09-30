静岡市立静岡病院の女子更衣室に侵入し撮影状態のスマートフォンを設置したとして逮捕、起訴された29歳の男性臨床検査技師が9月30日、懲戒解雇の処分を受けました。この臨床検査技師は3年ほど前から同様の盗撮行為を10回程度行っていたことを認めているということです。 処分を受けたのは、地方独立行政法人静岡市立静岡病院の医療支援部検査技術科の男性臨床検査技師（29）です。 病院によりますと、この臨床検査技師は20