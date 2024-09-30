石破氏が総裁に選出されて初めての取引となった30日の東京株式市場で、日経平均株価は先週末の終値から1910円安と大きく値を下げて取引を終えました。一日の下げ幅としては今年3番目の大きさで、一時、2000円を超える場面もありました。また外国為替市場でも円高が進み、円相場は1ドル＝141円台後半まで上昇しています。