【ソウル聯合ニュース】韓国国防部は３０日、北朝鮮の核・大量破壊兵器（ＷＭＤ）の抑止と対応を主要任務とする「戦略司令部」の創設式をソウル・南泰嶺の首都防衛司令部で行った。同部の関係者は、公式創設日である「国軍の日」の１０月１日が臨時休日となったため、前日に創設式を開催したと説明した。創設式には金龍顕（キム・ヨンヒョン）国防部長官や韓国軍制服組トップの金明秀（キム・ミョンス）合同参謀本部議長、陸・