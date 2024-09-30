ヤマハ発動機の日高祥博社長ヤマハ発動機は30日、日高祥博社長が同日付で辞任し、後任として渡部克明会長が10月1日付で社長を兼務する人事を発表した。日高氏は、娘が日高氏を切りつけた疑いで逮捕された事件を踏まえ「父親として家族のケアに専念したい」とのコメントを出した。日高氏は2018年から社長を務めてきた。コメントで「次期中期経営計画策定に向けた大切な時期であり、大変悩んだ」とした上で「経営陣に意思を理解