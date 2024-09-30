観光庁が30日発表した8月の宿泊旅行統計（1次速報）によると、国内のホテル・旅館に宿泊した日本人と外国人は前年8月比2.7％増の延べ6611万210人だった。月間として過去最多だった2019年8月の6323万4040人を上回った。円安傾向が続き、訪日客が増えているのが要因。航空路線の増便も追い風となった。宿泊者のうち外国人は20.9％増の1281万3890人で、日本人は0.8％減の5329万6320人だった。客室の利用状況を示す稼働率は1.3ポイ