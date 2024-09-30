選挙集会で演説する民主党副大統領候補のティム・ウォルズ氏＝１４日、米ウィスコンシン州/Erica Dischino/Reuters/File via CNN Newsource（ＣＮＮ）１１月に行われる米大統領選の民主党副大統領候補ティム・ウォルズ・ミネソタ州知事は、８月に大統領候補のカマラ・ハリス副大統領に自分は討論が下手だと警告したときと同じくらい、共和党の副大統領候補Ｊ・Ｄ・バンス上院議員と対決することに緊張していると周囲に語っている。