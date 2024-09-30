アメリカのエマニュエル駐日大使はあすで退任する予定の岸田総理と面会し、メジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手のサインが入ったユニフォームなどを手渡しました。エマニュエル 米駐日大使「アメリカの駐日大使として個人的なプレゼントをさせていただいた。シカゴ・カブスとロサンゼルス・ドジャースの4人のスタープレーヤーの選手がそれぞれサインしたユニフォームをプレゼントさせていただいた」エマニュエル大使は