江崎グリコは30日、システム障害で出荷停止を続けていた「BifiXヨーグルト」など8製品の出荷を、11月5日から再開すると発表した。システム障害の発生から約7カ月ぶりに、全製品を出荷できるようになる。同社は4月上旬、生産や物流などを一括管理する基幹システムを更新。直後にシステム障害が発生し、4月中旬から主力商品「プッチンプリン」など79製品の出荷を停止した。