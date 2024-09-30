Samia NakhoulParisa HafeziMaayan Lubell[２８日ロイター] - 親イラン民兵組織ヒズボラは、戦闘員らが所持する通信機器の一斉爆発からわずか１週間後に、指導者ナスララ師をイスラエルによる空爆で殺害された。同師の居場所は厳重に隠されてきただけに、今回の攻撃により、敵対勢力による組織への浸透が深いレベルに及んでいることが浮き彫りになっている。ヒズボラはこれまで指揮官の素早い交代で組織的な危機を乗りこ