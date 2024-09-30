名鉄名古屋本線は国府～東岡崎間で30日午後2時44分ごろに人身事故で運転を見合わせていましたが、午後4時半ごろに再開しました。 名鉄によると、事故が起きたのは愛知県岡崎市の美合～藤川間の踏切ということです。 運転再開後も、遅れなどの影響が出ています。