トライフープ岡山 プロバスケットボールB3が開幕し、トライフープ岡山は28日と29日、アウェーで岐阜と対戦しました。 初戦は敗れたものの、第2戦ではニュージーランド出身で新加入のサム・ティミンズが両チーム最多の19点を決めるなどして今シーズン初勝利を収めました。 第1戦【トライフープ岡山81‐99岐阜スゥープス】第2戦【トライフープ岡山