ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00〜16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。9月29日（日）の放送のテーマは「甘いだけじゃない…お菓子ソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか!?「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・