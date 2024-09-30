アジア・コモディティ騰落率ランキング＝09/30営業日時点＝ 上海異形鉄筋 4.57％ 上海ゴム 3.71％ 上海重油 1.72％ 大連ポリエチレン 1.72％ 大連とうもろこし 1.56％ 上海銅 0.26％ ＊数値は前日比％