全国高校サッカー選手権高知県大会の組み合わせ抽選会が、9月29日に高知市で開かれました。高校サッカーの日本一を決める第103回全国高校サッカー選手権。29日に高知市で高知県大会の組み合わせ抽選会が開かれました。出場するのは3校合同の2チームを含む26校22チームで、抽選会ではキャプテンが順番にくじを引き組み合わせが決まりました。第1シードは今年28年ぶりのインターハイ出場