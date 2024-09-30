円買い一服、ドル円１４２．４０付近に反発＝ロンドン為替 週明けロンドン序盤は、円買いが一服している。朝方までは東京市場からの流れを受けて、円高水準を試した。ドル円141.65近辺、ユーロ円158.11近辺、ポンド円189.57近辺まで本日の安値を広げた。しかし、その後は一転して買い戻されている。ドル円は142台回復から142円台半ばをうかがう動き。ユーロ円は159円台乗せ、ポンド円は190円台後半へと反発してい