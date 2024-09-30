このお話は作者・ねぼすけさん実体験をもとに再構成しています。個人の特定を防ぐため、脚色を加えてあります。■これまでのあらすじ長男のちっちを出産後、市の支援事業のイベントに参加したねぼすけ。そこには同じ月齢の子が何人かいて、トモ子というママ友ができます。トモ子とねぼすけは、同じ月齢くらいの子を持つアイちゃんにも声をかけます。最初はそっけない対応だったアイちゃん。しかし彼女はその後、ねぼすけたちにたか