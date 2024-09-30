将棋の藤井聡太王座（竜王、名人、王位、棋王、王将、棋聖、22）に永瀬拓矢九段（32）が挑戦する第72期王座戦五番勝負は9月30日、京都市の「ウェスティン都ホテル京都」で第3局の対局が行われている。注目の一戦は藤井王座の攻め、永瀬九段の受けの展開に。互角のまま突入した終盤戦で勝利を掴むのはどちらか。白熱の進行から目が離せない。【中継】藤井王座VS永瀬九段 白熱の終盤戦！（生中継中）藤井王座が3連勝で初防衛を決