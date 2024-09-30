江崎グリコが出荷を再開する「カフェゼリー」江崎グリコは30日、システム障害の影響で4月から出荷停止していた冷蔵品について、ヨーグルトなど8品目の出荷を11月5日から再開すると発表した。6月以降、段階的に再開を進めていた。停止していた全79品目が約7カ月ぶりに全面復活する。「BifiXヨーグルト」シリーズや「カフェゼリー」、「カルシウムと鉄分の多い低脂肪ミルク」などが再開する。障害は生産や物流を管理する基幹シ